Donare una biblioteca al reparto otorinolaringoiatria Rummo L'iniziativa parte da Telese Terme

Una biblioteca per il reparto di otorinolaringoiatria. Venerdì 19 luglio, a partire dalle ore 20, il parco delle Terme di Telese ospiterà una serata di beneficenza finalizzata alla raccolta di donazioni da destinare all'allestimento di una biblioteca nel reparto di otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento.

"Ready to Ridieamo", si chiama così l'evento organizzato dalla FitExpress (palestra low-cost di Amorosi) in collaborazione con le Terme di Telese. Accanto a loro la libreria Controvento, Edizioni Melagrana e Modern Dance Academy - Enzo Mercurio -.

L'idea di creare una biblioteca, da destinare ai degenti del reparto otorinolaringoiatrico, è nata da un gruppo di amici uniti dalla passione per lo spinning e si è concretizzata proprio nella palestra amorosina, divenuta promotrice dell'iniziativa che ha trovato ospitalità immediata nella location termale.

Insieme, la generosità dei singoli promotori diviene forza per invitare tutti a donare nella semplicità. La serata di venerdì, tra musica, letture, spinning e danza, sarà dedicata alla raccolta delle donazioni che saranno devolute interamente in beneficenza.

I libri e la lettura diventano veicolo privilegiato di comunicazione attraverso cui mediare la solitudine che spesso caratterizza i periodi transitori delle degenze ospedaliere. E quindi, immergersi nei libri, condividerne la lettura, aiuta a rendere più serene le giornate di pazienti grandi e piccoli e a svilupparne la resilienza. Alleniamo dunque il cuore a donare un sorriso e una degenza serena ai pazienti del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Benevento.