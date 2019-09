Dal Triggio a Cellarulo, tra Storia e Natura Domenica 15 psseggiata ecologica organizzata dalla Lipu e Archeoclub

La Lipu e l’Archeoclub, hanno organizzato, per domenica 15 settembre, una passeggiata con finalità ecologiche ed archeologiche, nell’area occidentale di Benevento, quella che va dal Triggio alla penisola fluviale di Cellarulo, che fa parte dell’Oasi di protezione “Zone Umide Beneventane”, istituita dalla Provincia di Benevento e gestita dalla LIPU.

Il raduno avverrà alle ore 9,00 a piazza Cardinal Pacca (piazza Santa Maria). La passeggiata partirà dall’Arco di San Gennaro, proseguirà per via San Filippo e, uscendo dalle mura attraverso Port’Arsa, si dirigerà al sito dell’Anfiteatro, per ammirare i ruderi che di recente sono stati ripuliti dalla vegetazione che ne ricopriva la vista. Si procederà quindi verso il ponte Leproso e, da lì, alla penisola fluviale di Cellarulo, nel luogo di confluenza tra il fiume Sabato e il Calore.

Per l’equipaggiamento si consiglia di indossare scarpe comode e adatte a un percorso sterrato, di munirsi di un cappello e di una bottiglietta d’acqua. La passeggiata verrà guidata dall’architetto Marcello Stefanucci, presidente della LIPU, con la collaborazione di Maurizio Cimino e Francesco Morante dell’Archeoclub.