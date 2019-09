Incendio Avellino. Madaro: "Possibili disservizi in città" Il dirigente Asia: "Fabbrica è vicina allo Stir, mezzi tornano indietro senza scaricare rifiuti"

L'incedio spaventoso che si è sviluppato in una fabbrica a Pianodardine porta le sue nefaste conseguenze anche a Benevento città. Lo annuncia Donato Madaro di Asia: "Il violento incendio che si è sviluppato in una fabbrica di batterie a Pianodardine, zona industriale di Avellino, a causa dei fumi potenzialmente tossici sviluppati ha costretto il Prefetto di Avellino a dichiarare lo stato di emergenza con l'evacuazione dalla zona.

Nelle vicinanze della fabbrica è ubicato anche lo Stir di Avellino presso cui erano in attesa due veicoli aziendali che a causa dell'evacuazione sono dovuti rientrare senza poter scaricare i rifiuti indifferenziati raccolti.

Il mancato scarico dei rifiuti indifferenziati come da programma potrebbe causare ritardi e lievi disservizi nella raccolta dei rifiuti urbani in Città già dal pomeriggio di oggi e che potranno protrarsi anche nella mattinata di domani 14 settembre.

L'Azienda già si sta adoperando per rimediare a tale difficoltà nel più breve tempo possibile ed è in contatto con l'Impianto Stir di Avellino che ha assicurato la propria piena disponibilità a ricevere i rifiuti non appena l'attuale situazione di emergenza sarà superata".