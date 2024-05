Benevento, ecco spiegata "passo dopo passo" la trasferta di Trieste Una mezza impresa per organizzare in un tempo così ristretto il lungo trasferimento

Più che un trasferimento da Benevento a Trieste sembra un puzzle da comporre. Alessandro Cilento è stato machiavellico nell'organizzazione di questa trasferta complicata per il tempo ridotto a disposizione e per una logistica da concretizzare al momento.

E' stato quindi indispensabile fare un primo trasferimento intermedio, quello che ha avuto inizio alle 17: gruppo che è salito in pullman direzione Roma, precisamente Mancini Park Hotel, un po' il quartier generale della società giallorossa in questi play off. Stasera si pernotta nella struttura capitolina. Domani mattina ci si allena sui campi del Mancini a partire dalle 9, si pranza e poi si parte in pullman direzione Fiumicino. La spedizione viene divisa in due gruppi: giocatori e tecnici decollano alle 13,20 per Trieste (volo AZ1365), atterraggio previsto per le 14,25. Poi trasferimento in una struttura alberghiera di Domio, 7 chilometri da Trieste.

Un secondo gruppo formato da fisioterapisti e accompagnatori partirà da Fiumicino alle 15,30, con atterraggio a Triste alle 18,35.

L'indomani mattina, giorno della partita (che è fissata per le 21, con diretta Raisport), Auteri terrà ancora una seduta di allenamento alle 10,15 presso il campo Borgo San Sergio in erba sintetica. La riunione tecnica è prevista per le 19,05, dieci minuti dopo la partenza per lo stadio Nereo Rocco di Triste dove alle 21 è previsto l'inizio della sfida.

Ovviamente è stato definito anche il viaggio di ritorno. Mercoledì 15 si parte alle 11,15 in volo da Trieste per Roma, dove si atterrerà alle 12,25. Dalla capitale si prosegue in bus per Benevento.

In quel momento la squadra giallorossa avrà due giorni è mezzo (giovedì 16, venerdì 17, la mattina di mercoledì 18) per preparare la sfida di ritorno di sabato 18 al Vigorito.