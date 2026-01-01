Tetto di un’abitazione in fiamme, auto bloccate da ghiaccio e incendi per botti Notte di Capodanno di lavoro per i vigili del fuoco nel Sannio

Vigili del fuoco al lavoro questa notte nel Sannio per un incendio che ha distrutto il tetto di una casa a Montesarchio. L'allarme è scattato nella serata di ieri quando per cause in corso di accertamento- non è escluso per il malfunzionamento di una canna fumaria - le fiamme sono divampate all'ultimo livello della struttura. Spavento per i residenti e vigili del fuoco di Bonea e Benevento in azione fino a questa mattina per mettere in sicurezza il tetto pesantemente danneggiato dal rogo.

Pompieri in azione anche in altre parti del Sannio per incendi di sterpaglie provocati dall'accensione di fuochi pirotecnici durante la notte di San Silvestro e per soccorrere automobilisti rimasti bloccati dal ghiaccio sulle strade.