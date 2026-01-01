Masiello: "Pronti ad assicurare la nostra piena collaborazione"

Coldiretti Benevento dopo la nomina della nuova giunta regionale

"Desidero salutare in modo particolare la nomina di Mariacarmela Serluca ad assessore regionale all’Agricoltura"

Benevento.  

"A nome mio e di Coldiretti Benevento , è per me motivo di grande soddisfazione formulare le più vive congratulazioni ai nuovi Assessori Regionali nominati dal Presidente Roberto Fico". Lo dichiara il Presidente Provinciale e Vicepresidente Nazionale Coldiretti, Gennarino Masiello.

"Si tratta – aggiunge – di una Giunta di alto profilo, composta da personalità di comprovata esperienza e competenza, con le quali la Coldiretti è pronta a collaborare in modo costruttivo".

"Desidero salutare in modo particolare la nomina di Mariacarmela Serluca ad assessore regionale all’Agricoltura. Nell’augurare a lei e all’intero nuovo governo regionale buon lavoro, la Coldiretti Benevento conferma la piena disponibilità ad affiancare l’assessorato nell’interesse del mondo agricolo e zootecnico della Campania, affinché tutte le filiere produttive possano vivere una stagione di crescita e sviluppo sempre più incisiva", conclude Masiello.

 

