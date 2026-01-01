Masiello: "Pronti ad assicurare la nostra piena collaborazione" Coldiretti Benevento dopo la nomina della nuova giunta regionale

"A nome mio e di Coldiretti Benevento , è per me motivo di grande soddisfazione formulare le più vive congratulazioni ai nuovi Assessori Regionali nominati dal Presidente Roberto Fico". Lo dichiara il Presidente Provinciale e Vicepresidente Nazionale Coldiretti, Gennarino Masiello.

"Si tratta – aggiunge – di una Giunta di alto profilo, composta da personalità di comprovata esperienza e competenza, con le quali la Coldiretti è pronta a collaborare in modo costruttivo".

"Desidero salutare in modo particolare la nomina di Mariacarmela Serluca ad assessore regionale all’Agricoltura. Nell’augurare a lei e all’intero nuovo governo regionale buon lavoro, la Coldiretti Benevento conferma la piena disponibilità ad affiancare l’assessorato nell’interesse del mondo agricolo e zootecnico della Campania, affinché tutte le filiere produttive possano vivere una stagione di crescita e sviluppo sempre più incisiva", conclude Masiello.