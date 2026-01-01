Ad ottobre il violento pestaggio a 17enne, ora una rissa con feriti E' accaduto a Montesarchio

Il bilancio, allo stato, parla di un giovane ricoverato in ospedale per le lesioni subite. E' accaduto a Montesarchio, nei pressi di un locale, in una zona già rimbalzata all'onore delle cronache, ad ottobre, per il pestaggio con pugni, calci e mazza da baseball ai danni di un 17enne.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiata una zuffa tra più giovani che stavano festeggiando il Capodanno. Ad avere la peggio è stato uno di loro, che sarebbe stato aggredito da più persone. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini.