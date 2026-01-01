"Siete la famiglia dei pentiti? Vi devo venire a sparare fino a casa..." Benevento. Chiusa l'indagine per minacce a carico di una 43enne

Quali fossero le ragioni del suo risentimento, resta da stabilire. Dovevano però per lei essere forti, al punto da indurla a minacciare quella persona. E' quanto racconta una indagine del pm Maria Dolores De Gaudio, ora conclusa, a carico di una 43enne di Benevento, già nota alle forze dell'ordine.

Difesa dall'avvocato Michele Ciruolo, la donna è stata chiamata in causa per due telefonate fatte lo scorso 31 maggio. “Buonasera siete la famiglia dei pentiti? Vi devo venire a sparare fino a casa”, avrebbe detto all'interlocutrice nella prima. Mentre in quella successiva si sarebbe lasciata andare ad espressioni ancora più intimidatorie. “Grande z.... devo sparare tutta la famiglia... vi devo far uscire dentro una cassa da morto...”, avrebbe aggiunto, creando un comprensibile timore in colei che l'aveva ascoltata.