Capodanno in campo per il Benevento Squadra già pronta per la ripresa: per Salvemini bisognerà attendere

Capodanno in campo. Il campionato non aspetta e la serata per festeggiare l'arrivo del nuovo anno può bastare. Questo pomeriggio seduta di ripresa all'Antistadio alle 15,30.

Floro è attentissimo alla condizione dei suoi. Quella non si perde in una settimana, ma le festività natalizie sono insidiose per il fisico e bisogna stare attenti. L'amichevole con la Primavera disputata ieri ha già diradato tutti i dubbi che potevano crearsi: la squadra sembra già tirata a lucido per la ripresa delle ostilità. Diciamolo senza tema di smentita: veder giocare il Benevento è sempre una gioia per gli occhi. Fisicamente la squadra sta benissimo, nessuno ha denotato cali. E le virtù di ognuno sono assolutamente intatte.

Si può anticipare sin d'ora che difficilmente alla ripresa ci sarà anche Ciccio Salvemini. Il bomber di Andria è tornato in squadra ma ha ccusato un problema alla schiena e in questi giorni non si è proprio allenato (neanche differenziato). Lo staff medico spera di riportarlo in sesto almeno per il prossimo lunedì, ma appare evidente che non si farà in tempo a vederlo tornare in campo.

Poco male. Il resto della truppa giallorossa funziona alla perfezione. La batteria offensiva garantisce la massima efficacia e tutti sono in grado di portare il loro contributo alla causa.

Stanno bene anche gli interpreti del centrocampo, malgrado Maita abbia riposato nell'amichevole con la Primavera. E' stata l'occasione per rivedere ai massimi giri Angelo Talia, che non si è certo dimenticato come si fa a giocare con grinta e determinazione. Al suo fianco un ragazzo destinato ad un calcio decisamente di altra categoria come Tony Prisco. Il “piccolo Xavi” cresce a vista d'occhio e regala giocate da far lustrare gli occhi. E' il suo anno, speriamo che lo sia anche per il Benevento.