Benevento: strade provinciali nel degrado "condizioni intollerabili" La denuncia di Emanuele Pezzullo, Portavoce del movimento civico Sannio Insieme

Le strade provinciali di Benevento versano in condizioni ormai non più tollerabili. In numerosi tratti risultano di fatto impraticabili, con gravi disagi per cittadini, pendolari, imprese e operatori del territorio.

“La situazione della viabilità provinciale – dichiara Emanuele Pezzullo, Portavoce del movimento civico Sannio Insieme – è sotto gli occhi di tutti. Buche, dissesti, segnaletica carente e tratti a rischio rappresentano un pericolo quotidiano. Non possiamo più assistere in silenzio a questo stato di abbandono”. A destare particolare preoccupazione sono le convenzioni stipulate tra la provincia e la Regione, che a sua volta affida incarichi a società esterne, senza che però si registrino risultati concreti e visibili sul territorio.

“È necessario fare chiarezza – prosegue Pezzullo – su risorse stanziate, lavori programmati, interventi affidati e tempi di realizzazione. I cittadini hanno il diritto di sapere chi è responsabile, quali fondi siano stati utilizzati e per quale motivo, a fronte di convenzioni e incarichi, le condizioni delle strade restino critiche”. La viabilità non può diventare terreno di rimpalli istituzionali. Servono trasparenza, responsabilità amministrativa e un cronoprogramma pubblico degli interventi, consultabile e verificabile.

“Non è più tempo di annunci – conclude il Portavoce di Sannio Insieme – ma di azioni concrete. La sicurezza dei cittadini e la dignità del nostro territorio non possono essere sacrificate a inefficienze o ritardi amministrativi”.

Alfredo Lavorgna, Segretario provinciale del movimento, aggiunge: “Sosteniamo con convinzione questa battaglia di chiarezza e responsabilità nell’interesse esclusivo della comunità sannita”.