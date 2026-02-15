Under 15, il Benevento rifila sei reti al Cerignola (FOTO) Successo dei giallorossi sul sintetico dell'Avellola

Benevento-Cerignola 6-1

Benevento: Nuzzo (12'st Pagano), Sansaro, Sarracino (12'st Giannino), Kaba Diakite, Licciardi (12'st De Vito), Santarpia (7'st Mastrovito), Grosso La Valle (12'st Goglia), Ronga (12'st Maglia), Picarella (7'st Laurenza), Schetter (7'st Renzi), Mirra (7'st Vigliotti). All.: Festa

Cerignola: Del Grosso, Prascina (14'st Renna), Colanero (12'st Belgiovine), Spinazzola (22'pt Dell'Olio), Quinto, Maffione (26'pt Pisone), Di Bitetto (12'st Cotugno), Colucci, Greco (4'st Di Francesco), Guacci (4'st Mazzeo), Protano (35'st D'Agostino). A disp.: D'Argenio. All.: Chinni

Arbitro: Fimiani di Nocera Inferiore. Assistenti: Trotta di Nocera Inferiore e Del Prete di Frattamaggiore

Marcatori: 3'pt e 39'pt Picarella, 11'pt Licciardi, 40'pt Schetter, 12'st Renzi, 33'st Maglia su rig., 35'st Di Francesco

Vittoria senza storie per l'under 15 del Benevento che all'Avellola ha piegato i pari età del Cerignola col punteggio di 6-1. I giallorossi hanno chiuso la prima frazione con un vantaggio di quattro reti, grazie alle marcature di Picarella (doppietta), Licciardi e Schetter. Nella ripresa, Festa ha inserito tutta la panchina che è andata a segno con Renzi e Maglia, quest'ultimo su calcio di rigore. Al 35', gli ospiti hanno siglato il gol della bandiera con Di Francesco. Il Benevento si consolida in vetta, considerato il pareggio del Perugia in casa del Campobasso. Nella prossima giornata, la squadra di Festa affronterà il Guidonia tra le mura amiche.