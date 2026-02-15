Under 17, gioia Benevento: poker al Cerignola (FOTO) I giallorossi di Schiavi si sono imposti all'Avellola contro i pugliesi

Benevento-Cerignola 4-1

Benevento: Sessa, Maione (14'st Petrizzo), Pane, Carandente, Picardi, Jerradi, Lo Russo (31'st Migliaccio), Spinesi (8'st Martello), Cammarota (1'st Baldacci), De Benedetto, Amico (14'st Perfetto). A disp.: Tagliente, Liguori, Bembo, Pacifico. All.: Niro (Schiavi squalificato)

Cerignola: Pace, Fucci (28'st Volturno), Acocella, Fioravante (39'st La Dogana), Labranca (16'st Errico), Cilli (1'st Di Domenico), Erminio, Giannone, Patruno (16'st Piumelli), Valentino, Verroca (1'st Pero). A disp.: Macchia, Nuzzi, Castellano. All.: Schiavone

Arbitro: De Dominicis di Ariano Irpino. Assistenti: Gallo di Torre Annunziata e Silvestro di Napoli

Marcatori: 2'pt Cammarota, 7'pt Amico, 5'st e 48'st Baldacci, 8'st Valentino

Importante vittoria conquistata dalla formazione under 17 del Benevento che contro il Cerignola ha ottenuto il quinto risultato utile consecutivo. I giallorossi si sono imposti col punteggio di 4-1. Ad aprire le danze è stato Cammarota dopo due minuti di gioco, seguito da Amico. Nella ripresa, Baldacci ha siglato il tris, prima del gol della bandiera dei pugliesi messo a segno da Valentino. Nel finale, Baldacci ha portato il risultato sul definitivo 4-1. I giallorossi restano al secondo posto, a una distanza dalla capolista Gubbio. Nella prossima giornata affronteranno il Guidonia all'Avellola.