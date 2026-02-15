Primavera 2, Benevento-Catanzaro 2-3: gli highlights del match (VIDEO) I calabresi espugnano l'Avellola grazie a un gol giunto nel finale

La Primavera del Benevento affronta all'Avellola la formazione del Catanzaro. Il confronto è combattuto e ricco di azioni, su entrambi i fronti. Il Benevento si fa subito vedere con Giugliano, ma la conclusione del capitano giallorosso viene deviata in angolo da Madia dopo una deviazione di De Luca. Il Catanzaro mette i brividi poco dopo con un palo colpito da Pierluigi. Il Benevento risponde con Nonga, ma la sua conclusione va di poco fuori. Poi Soprano, pescato da un cross di D'Ambrosio, si fa ipnotizzare da Madia. La ripresa comincia bene per il Catanzaro che passa subito in vantaggio con Gjoka che porta il punteggio sullo 0-1. Il Benevento accusa il colpo e stringe i denti, soprattutto in difesa. Mandato compie un ottimo intervento su Samaritani e vieta la gioia del raddoppio ai calabresi. Al 25', Panuccio atterra Perfetto in area, per l'arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta il capitano giallorosso che realizza il gol dell'1-1. Il Catanzaro reagisce subito e alla mezz'ora ripassa in vantaggio con un gol di Gatto. Ma il Benevento pareggia ancora una volta con Soprano, che non sbaglia l'appuntamento con il gol per il 2-2. Mandato, poco dopo, salva tutto su Samaritani, ma nel finale non può nulla su conclusione di Tassoni che permette al Catanzaro di espugnare l'Avellola e di conquistare tre punti pesanti in chiave classifica.