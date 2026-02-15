Senza consenso è stupro: in campo il Pd di Benevento Questa mattina presso la sede del partito un confronto e la creazione di uno striscione

"Senza consenso è stupro". E' lo slogan che ha sintetizzato le manifestazioni in tutte le piazze campane contro il ddl Bongiorno.

E il Pd di Benevento si è ritrovato questa mattina nella sede di viale Mellusi in una mattinata di confronto e nella creazione di uno striscione con la scritta "Senza consenso è stupro" da consegnare alle consigliere comunali del Pd e di Avs che hanno depositato una mozione in cui chiedono che il Comune di Benevento si schieri a difesa del modello del consenso “solo sì è sì”, già approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati, e contro ogni tentativo di arretramento contenuto nel testo in discussione al Senato.

“Abbiamo ritenuto importante aderire alle iniziative presenti oggi in tutta Italia – ha spiegato la segretaria cittadina PD, Rosa Razzano - e indette da una piattaforma nazionale a cui anche il Partito Democratico ha aderito e che coinvolge tantissime associazioni femministe che si sono opposte alla Ddl Buongiorno Nei mesi scorsi c'era stata l'illusione di aver raggiunto un accordo, in questi giorni ci ritroviamo un DDL che sembra tradire quello che era il principio fondamentale del “senza consenso è stupro”, una legge totalmente diversa da quella che ci si aspettava. Con l'iniziativa di oggi chiediamo al consiglio comunale di Benevento di sostenere questa battaglia”.