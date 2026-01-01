Asl Benevento: intervento complesso di elisoccorso nelle ore del 2026 Attivato un intervento di elisoccorso dall’elisuperficie dell’Ospedale “San Pio”

"Il primo gennaio si apre con la piena operatività del sistema di emergenza dell’Asl Benevento. Poche ore fa - si legge in una nota dell'azienda sanitaria locale - è stato attivato un intervento di elisoccorso dall’elisuperficie dell’Ospedale “San Pio” di Benevento per il trasferimento di un paziente verso un’altra struttura ospedaliera, al fine di garantire l’assistenza più adeguata alle sue condizioni cliniche".

Il decollo dell’elicottero del servizio 118 è stato attivato su richiesta dell’ospedale e del medico dell’emergenza territoriale. Il coordinamento dell’intervento è avvenuto tramite la Centrale Operativa 118 dell’Asl Benevento, con l’impiego dell’elicottero del servizio regionale, decollato dalla base di Pontecagnano o Capodichino.

"L’Asl Benevento, tramite il personale della UOC Tecnico-Manutentiva diretta dall’Ing. Giacomo Pucillo, assicura tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle operazioni di atterraggio e decollo sull’elisuperficie aziendale", spiegano ancora dall'azienda sanitaria ricordando che "i trasferimenti dall’AORN “San Pio” verso i presidi ospedalieri di Napoli sono frequenti e rientrano nella normale operatività della rete regionale dell’emergenza. Nei prossimi mesi, con l’attivazione delle nuove elisuperfici a San Bartolomeo in Galdo e a Cerreto Sannita, il servizio potrà garantire una copertura ancora più efficace nelle aree interne del Sannio".