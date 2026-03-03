Giudice sportivo: mano pesante su Kallon (Casertana) Manconi e Salvemini dopo i cartellini gialli di Potenza entrano in diffida

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUSCE ANTONIO (COSENZA) per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, già precedentemente richiamato, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e in modo aggressivo nei loro confronti per contestarne l’operato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KALLON YAYAH (CASERTANA) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriose nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUERINI ALESSIO (ATALANTA U23) per aver tenuto, al 20° minuto del secondo tempo, in occasione di un fallo subito da un proprio compagno di squadra da parte di un calciatore avversario, un comportamento non corretto nei confronti di quest’ultimo, in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina ed entrava sul terreno di gioco per circa due metri, colpendolo con una spallata e proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa, così provocando tensione fra i componenti delle due squadre.

PACE FEDERICO (LATINA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MISITANO GIULIO (ATALANTA U23)

CASTORANI MANUELE (POTENZA)

SABBATANI ANTONIO (SORRENTO)

WINKELMANN TILL (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANCONI JACOPO (BENEVENTO)

SALVEMINI FRANCESCO (BENEVENTO)



