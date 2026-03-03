Teatro Romano: c'è l'evento Forza è libertà In occasione della Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Rosa Samnium APS promuove l’iniziativa “FORZA È LIBERTÀ – Raduno per la Salute e la Libertà delle Donne”, che si terrà domenica 8 marzo 2026 alle ore 10.30 presso il Teatro Romano di Benevento.

L’evento, inserito nell’ambito delle celebrazioni ufficiali dell’8 marzo e autorizzato dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione sanitaria femminile e di valorizzare il diritto alla salute quale espressione concreta di libertà e autodeterminazione.

La manifestazione sarà un momento di incontro e riflessione aperto alla cittadinanza, con interventi istituzionali, contributi scientifici in ambito sanitario, testimonianze di donne operate al seno (“Voci di Libertà”) e momenti di condivisione culturale.

Saluti istituzionali: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, Salvatore Mazzone, Sindaco di Pietrelcina. Interventi: prof.ssa Maria Pia De Chiara, Presidente Rosa Samnium APS, dott. Carlo Iannace, Direttore Breast Unit U.O.C. Avellino. Modera prof.ssa Elvira Feleppa

La scelta del Teatro Romano come sede dell’iniziativa rappresenta un forte richiamo simbolico: un luogo della cultura che diventa spazio di partecipazione civile e consapevolezza collettiva. L’evento si inserisce infatti nel programma nazionale promosso dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali nella giornata dell’8 marzo.

“FORZA È LIBERTÀ” intende lanciare un messaggio chiaro: la prevenzione è uno strumento di forza, la salute è un diritto, la cultura è uno spazio di libertà.