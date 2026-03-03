Benevento: manca l'acqua alcune scuole chiuse in città L'annuncio del sindaco Mastella, le zone a secco

"Dalle 9,30 siamo costretti a chiudere le scuole della parte alta della città. Una interruzione idrica a Faicchio ci impone per ragioni igieniche di farlo".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dopo un guasto idrico improvviso sulla condotta regionale per cui la Gesesa ha annunciato che potranno verificarsi fenomeni di bassa pressione e mancanza d'acqua.

E dunque con apposita ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura anticipata, a partire dalle ore 09:30 di oggi martedì 3 marzo 2026 e per l’intera giornata, delle scuole, sia pubbliche che private, e degli asili nido, sia pubblici che privati, ubicati nella zona alta della città, che di seguito si elencano:

Istituto comprensivo S. Angelo a Sasso, Istituto “de La Salle”, Scuola primaria Bilingue, Istituto comprensivo Federico Torre (Plesso Capodimonte e plesso Pacevecchia), Liceo Classico “Pietro Giannone”, Istituti di Istruzione Superiore Alberti e Galilei-Vetrone (incluso Istituto agrario di C.da Piano Cappelle), Istituto comprensivo “Pascoli”, Istituto ex “Mezzini”, Istituto “Guacci” ovvero ogni altro istituto di istruzione pubblico e/o privato di ogni ordine e grado ed asili nido ricadenti nelle zone interessate dall’interruzione idrica.

Inoltre, si raccomanda ai titolari degli esercizi e degli uffici pubblici di osservare scrupolosamente le norme igienico sanitarie, nello svolgimento delle attività, durante il periodo interessato dall’interruzione del servizio idrico.

Per il guasto idrico Gesesa dettaglia che è già sospesa l’erogazione per la zona di Capodimonte (incluso Ponte Valentino – Zona ASI – fino a contrada Saglieta)

Stessa cosa per via Avellino e traverse e via Saragat e traverse. Si potranno verificare disagi nelle contrade Nord.

• Contrade: Coluonni, San Cumano, Nord (incluse Francavilla, Bonavita, Imperatore, ecc.)

• Zone: Torre Palazzo, San Vitale, Olivola, Sant’Angelo a Piesco, San Liberatore, Monteguardia.

DALLE ORE 09.30 invece, sarà sospeso il servizio idrico in tutte le zone servite dal serbatoio Gesuiti:

Che serve le strade:

via Pacevecchia, via Raffaele Delcogliano, via Luigi Intorcia, via Antonio Lepore, viale Aldo Moro, via Roberto Ruffilli, via Saverio De Dominicis, via Mario Cirillo, via Angelo Mazzoni, via Giovanni Perlingieri, via Cristoforo Ricci, via Gaetano Donizetti, via Albert Enistein, via Enrico Fermi, via Fratelli Rosselli, via Antonio Vivaldi, via Ignazio Silone, via Antonio Gramsci, via Ernesto De Martino, via Onofrio Fragnito, via Eduardo De Filippo, via Pietro Mascagni, via Gioacchino Rossini, viale Guido Dorso, via Giuseppe Marotta, via Carlo Levi, via Corrado Alvaro, via Vincenzo Bellini, via Francesco Iovine, via Enrico De Nicola, via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, via Luigi Einaudi, via Pasquale Martignetti, via Antonio Segni, Contrada Ponte delle Tavole, Contrada Monteguardia, via Antonio Cifaldi, via Chiodo, via Alessandro Manzoni, via Francesco Petrarca, Contrada San Liberatore, via Almerico Meomartini, via Luigi Ferrannini, via Fratelli Addabbo, via Marco da Benevento, via Biagio Cusano, via Filippo Maria Guidi, via Francesco Altini, via Leandro Galganetti, via Andrea Mazzarella, via Pietro Nenni, via Tommaso Bucciano, via Giuseppe Castellano, via Cupa dell’Angelo, via Iacopo da Benevento, via Patrizia Mascellaro, via Giovanni Pascoli, via Enzo Marmorale, Contrada Cretarossa, via Vittorio Bachelet, viale Alfredo Paolella, via dell’Esperanto, viale Mario Rotili, via Massimiliano Kolbe, via Alfredo Carlo Goldoni, Piazzale Giosuè Carducci, via Gabriele d’Annunzio, via Luigi Pirandello, via Mario Vetrone, via Francesco Flora, via Carlo da Tocco, via Raffaele de Caro (lato destro), via Giovan Battista Piranesi, via Giuseppe Piermarini, via Luigi Vanvitelli, via Salvator Rosa, via Francesco Solimena, via Luca Giordano, via Nicola Giustiniani, via Gioacchino Toma, viale Antonio Mellusi e traverse (fino ad incrocio con via Raffaele de Caro), viale Atlantici e traverse,via S. Giovanni Battista della Salle, via Domenico Scarlatti, via dei Bersaglieri, via Perinetto da Benevento, via Martiri d’Ungheria, via Cappuccini, via Torretta, via Michele Foschini, via Filippo Raguzzini, via Clementina Perone, via Tonina Ferrelli.

Gesesa annuncia che si sta attivando con il servizio sostituito di autobotti per le utenze sensibili.

Contrade Cancelleria e Piano Cappelle: solo eventuali cali di pressione in caso di alto consumo.

I tecnici della Regione sono a lavoro per il ripristino.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sul ripristino dell’erogazione e sul posizionamento di eventuali autobotti sul territorio.