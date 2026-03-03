Abusi su una bimba di 10 anni, condannato l'amico del nonno della piccola Benevento. La sentenza per un ultra70enne di Paternopoli: 3 anni e 4 mesi

Il pm Carmine Pignatiello aveva chiesto 6 anni, ma il Tribunale (presidente Rotili, a latere Moncao e Buono), dopo aver ritenuto la minore gravità prevalente sulle contestate aggravanti, compresa una recidiva specifica, ha fissato in 3 anni e 4 mesi la condanna per un ultra70enne di Paternopoli, imputato di violenza sessuale ai danni di una bimba di 10 anni.

Difeso dall'avvocato Carmine Monaco, l'uomo era stato colpito nell'ottobre 2024 da una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ai quali è ancora sottoposto, eseguita dagli agenti del Commissariato di Ariano Irpino.

I fatti risalgono al luglio 2024, l'indagine era stata avviata dopo le confidenze che la minore aveva fatto al nonno, amico del pensionato . Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'anziano l'avrebbe abbracciata da dietro, poggiandosi con il suo corpo su quello della bambina, poi le avrebbe preso una mano e l'avrebbe portata sui suoi abiti all'altezza dei genitali, trattenendola mentre lei cercava di spostarla.

Questa mattina la discussione, poi il dispositivo della sentenza letto dal collegio giudicante alla presenza in aula dell'imputato.