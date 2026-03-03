Benevento e Catania alla resa dei conti: quanto manca al traguardo? Il cammino, giornata dopo giornata, dopo la sfida di giovedì al Vigorito

Mentre il Benevento continua ad allenarsi all'Imbriani in vista del big match di giovedì, il Catania lo fa a pochi chilometri di distanza, a Montoro in provincia di Avellino. Il campo sportivo “Sandro Pertini” del centro irpino ospita gli allenamenti degli etnei che hanno dovuto affrontare due trasferte di fila in Campania, prima a Salerno, poi a Benevento.

E' evidente che i tifosi siano ormai muniti di calendari e calcolatrice per capire quanto manchi alla squadra giallorossa per cogliere l'ambito traguardo della promozione diretta. I sette punti di vantaggio sono un margine di tutto rispetto che se è vero che obbliga gli etnei a cercare solo un risultato, allo stesso tempo non deve condizionare la strega ad accontentarsi del risultato minimo. La partita va giocata senza ansie e con la consapevolezza di poter fare un altro passo avanti verso l'obiettivo finale.

Andando contro corrente dal mantra di Floro Flores, che preferisce concentrarsi su una partita per volta (giustamente), noi invece diamo uno sguardo d'assieme alla situazione che attende le due sfidanti in questo finale di stagione. Dopo la giornata di giovedì sera, le squadre di C torneranno subito in campo nel week end della “festa della donna”. La strega giocherà il pomeriggio dell'8 marzo (17,30) di nuovo a Potenza contro il Sorrento che sarà reduce dalla trasferta di Latina. Al Catania invece spetterà un giorno in più di riposo (considerato che ha il viaggio di ritorno da affrontare venerdì) e giocherà contro la Casertana lunedì 10 alle 20,30 al Massimino. E' inutile dire che siamo alla stretta finale: dopo il tour de force di questa settimana, mancheranno solo 7 partite, che condurranno direttamente alla B o ai play off.

Ecco il cammino delle due squadre a cominciare dalle sfide di domenica e lunedì.

9 marzo Sorrento-Benevento Catania-Casertana

15 marzo Benevento-Foggia Altamura-Catania

23 marzo Monopoli-Benevento Catania-Casarano

29 marzo Benevento-Cosenza Latina-Catania

4 aprile Salernitana-Benevento Catania-Picerno

13 apile Benevento-Cavese Crotone-Catania

19 aprile Giugliano-Benevento Catania-Potenza

26 aprila Benevento-Cerignola Atalanta-Catania