Servizio Civile: c'è il bando della Comunità montana Fortore Per il reclutamento di 20 volontari

La Comunità Montana del Fortore rinnova il proprio impegno verso i giovani e il territorio con la pubblicazione del nuovo bando per il reclutamento di 20 volontari per il Servizio Civile Universale legato al progetto “Fortore Viva: Radici, cultura e futuro”. Il bando con scadenza 8 Aprile, è inserito nel programma di intervento “Ti racconto il territorio: tra cultura e tradizione – III”.

Il progetto è curato da Amesci – realtà con cui la Comunità Montana del Fortore collabora da anni con professionalità e risultati concreti –e rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale per i ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni.



Quest’anno i posti disponibili passano da 16 a 20 volontari, che saranno impiegati nelle diverse sedi accreditate dei Comuni facenti parte della Comunità Montana con la durata di 12 mesi.

Il progetto si inserisce nel settore dell’educazione e della promozione culturale, paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile. L’obiettivo principale è promuovere la scoperta e la valorizzazione delle meraviglie naturali, delle tradizioni culturali, dell’architettura locale e delle eccellenze enogastronomiche del Fortore, contribuendo concretamente al contrasto dello spopolamento delle aree interne.



Il progetto è pienamente coerente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con le strategie dell’Area SNAI Fortore, puntando su turismo sostenibile, inclusione, valorizzazione delle risorse locali e creazione di nuove opportunità occupazionali. È previsto il riconoscimento economico mensile stabilito dalla normativa nazionale e un’attestazione delle competenze acquisite.



«Ringraziamo Amesci per la professionalità e la proficua collaborazione che portiamo avanti da tanti anni – dichiara il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina –. Il Servizio Civile rappresenta una grande occasione per i nostri giovani: una vetrina in cui possono mettersi in mostra, fare esperienza concreta e ricevere anche un piccolo riconoscimento economico che, in questo momento storico, è sicuramente un sostegno importante. È un primo passo verso il mondo del lavoro e può diventare un titolo interessante nel proprio curriculum».



«L’aumento dei posti da 16 a 20 – aggiunge Spina – dimostra la volontà dell’Ente di investire con convinzione sulle nuove generazioni, in linea con gli obiettivi della nostra Area SNAI Fortore. Vogliamo offrire ai ragazzi la possibilità di formarsi, crescere e contribuire allo sviluppo del territorio, trasformando le nostre radici in opportunità di futuro». I bandi e tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande sono consultabili sui siti ufficiali della Comunità Montana del Fortore e di Amesci.