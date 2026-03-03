Errico: "L’università presidio di diritti, crescita e sviluppo del territorio" L'intervento del consigliere regionale

Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico ha partecipato oggi alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi del Sannio. Un appuntamento istituzionale di alto profilo, dedicato quest’anno ai diritti umani e alla dignità della persona. «L’università è molto più di un luogo di formazione: è uno spazio di libertà, di confronto e di crescita civile, in cui si costruiscono le basi del futuro del Paese. La scelta di dedicare l’inaugurazione dell’anno accademico ai diritti umani e alla dignità della persona richiama tutti, a partire dalle istituzioni, a un’assunzione di responsabilità concreta e quotidiana. Sono valori che non possono restare principi astratti, ma devono tradursi in politiche pubbliche inclusive, capaci di garantire opportunità, diritti e pari condizioni di partenza soprattutto alle nuove generazioni», sottolinea Errico. «L’Università del Sannio rappresenta un presidio fondamentale per il territorio, non solo sul piano della formazione e della ricerca, ma anche come motore di sviluppo sociale ed economico. Rafforzare il dialogo tra università, istituzioni e mondo produttivo significa creare le condizioni per trattenere i talenti, contrastare lo spopolamento e costruire una prospettiva di crescita stabile e sostenibile per il Sannio e per l’intera Campania. – sottolinea Errico - Come consigliere regionale, ritengo prioritario sostenere con convinzione il sistema universitario, investendo su innovazione, qualità dell’offerta formativa e diritto allo studio. È attraverso la conoscenza e la competenza che si rafforza il ruolo strategico della formazione e della ricerca per lo sviluppo del Sannio e dell’intera Campania». «Particolarmente significativa - ha concluso il consigliere regionale Fernando Errico - la prolusione del professor Felice Casucci, una riflessione profonda e pienamente condivisibile in ogni sua allocuzione, capace di offrire spunti di grande attualità sulle tematiche dei diritti umani e della dignità della persona. Altrettanto rilevante è stato l’intervento della rettrice Maria Moreno, che ha delineato con chiarezza e visione il ruolo strategico dell’Università del Sannio come presidio culturale, sociale e civile del territorio, ribadendo la centralità della formazione e della responsabilità istituzionale nella costruzione del futuro delle nuove generazioni».