Coordinatori della Sicurezza: c'è il corso di Architetti e Formedil Benevento Iniziativa di aggiornamento presso la sede di via Pacifico

È iniziato ieri, 2 marzo 2026, presso la sede di FORMEDIL Benevento, il corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento nell’ambito delle attività di formazione continua rivolte ai propri iscritti e ai professionisti del settore delle costruzioni.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il FORMEDIL Benevento Formazione e Sicurezza, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale e consente ai partecipanti di adempiere all’obbligo quinquennale previsto dal D.Lgs. 81/2008, rafforzando al tempo stesso competenze tecniche e operative fondamentali per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Il corso si svolgerà in presenza presso la sede del FORMEDIL Benevento via Maria Pacifico n. 54/C e prevede un articolato programma formativo che affronta i principali aspetti normativi, tecnici e organizzativi legati al ruolo del coordinatore della sicurezza, con particolare attenzione alle responsabilità professionali, alla pianificazione delle attività di cantiere, alla gestione dei rischi e all’analisi di casi concreti. Il percorso consentirà inoltre ai partecipanti di conseguire 30 crediti formativi professionali (CFP), contribuendo al loro aggiornamento obbligatorio.

«La sicurezza rappresenta una componente essenziale del processo edilizio e un ambito nel quale la competenza del progettista e del coordinatore assume un ruolo determinante», dichiara il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento, arch. Emilio Franco. «Con l’avvio di questo corso, realizzato in collaborazione con il FORMEDIL Benevento Formazione e Sicurezza, l’Ordine conferma il proprio impegno nel promuovere una formazione qualificata e concreta, capace di fornire ai professionisti strumenti aggiornati per operare con responsabilità, consapevolezza e qualità».

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ridefinisce il ruolo degli Enti Bilaterali, puntando su una maggiore tracciabilità e qualità della formazione sulla sicurezza. Come ribadito dal Presidente del Formedil Benevento, Albano della Porta, l'accordo introduce criteri estremamente selettivi: possono operare come soggetti formatori solo gli enti legati ad associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questa misura mira a contrastare la proliferazione di attestati 'facili' privi di reale valore. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di consultare l'organismo paritetico o l'ente bilaterale di riferimento per l'erogazione della formazione, laddove esistente nel settore e nel territorio di competenza.

L’attivazione del corso testimonia l’attenzione dell’Ordine verso i temi della sicurezza e della prevenzione, elementi centrali per garantire la tutela dei lavoratori e la qualità delle trasformazioni del territorio, rafforzando al contempo il ruolo dell’architetto all’interno dei processi complessi che caratterizzano il cantiere contemporaneo.