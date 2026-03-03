Benevento-Catania, ci sono ancora biglietti. Bloccata la vendita online Le ultime sulla prevendita dello scontro diretto di giovedì

Manca davvero poco, ma il sold out non è ancora arrivato. Sono disponibili circa un migliaio di tagliandi per il big match tra Benevento e Catania, in programma giovedì al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30. Il grande entusiasmo che c'è in città, unito all'importanza della partita, hanno portato a una notevole richiesta di biglietti. Gli addetti del Benevento Calcio si sono affannati per soddisfare in poche ore tutte le richieste, considerati i tempi ristretti che lasciano partire anche qualche punto interrogativo. La grande partecipazione era prevedibile, quindi non sarebbe guastato qualche giorno in più per permettere maggiore flessibilità dal punto di vista organizzativo. Per ragioni di sicurezza, inoltre, è stata bloccata la vendita online. Anche in questo caso, si è aspettato troppo. Mancano un centinaio di biglietti per il sold out del settore ospiti, mentre in casa giallorossa sono circa un migliaio i tagliandi a disposizione. La capienza totale è di 14461 unità, con 5234 abbonati. I tifosi sanniti, vedendo il blocco della vendita online, hanno subito pensato a un sold out completo del Vigorito, ma non è così. I biglietti disponibili possono essere acquistati solo nei punti vendita fisici, o al botteghino che è aperto dalle dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.