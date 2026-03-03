Premio Strega: proposto anche il libro della beneventana Simeone Tra i 79 libri proposti alla LXXX edizione del Premio Strega 2026 “Un fuoco grande. Bianca Garufi”

Tra i 79 libri proposti alla LXXX edizione del Premio Strega 2026 “Un fuoco grande. Bianca Garufi” di Marialaura Simeone, Les Flâneurs Edizioni.

Il libro è un omaggio appassionato a tutte le donne che, come Bianca, sono state “innominate” dalla Storia ufficiale, ma che hanno attraversato il secolo con la luce obliqua e incandescente di un “fuoco grande”: un viaggio tra scrittura e psicoanalisi, tra mito e politica, per restituire voce a chi per troppo tempo è stata circondata dal silenzio. Il volume è stato proposto da Giuseppe Lupo con la seguente motivazione, che ne sottolinea il valore letterario e civile:

«A volte, dietro la scrittura di un libro, ci sono motivazioni che alle ragioni letterarie aggiungono un valore politico. Questo è il caso di Un fuoco grande. Bianca Garufi di Marialaura Simeone: una biografia narrativa composta per racconti, documenti editoriali, materiali epistolari e costruita con l’intento di restituire il ruolo che compete a una figura di donna a lungo ricordata solo come la collaboratrice o la musa di Cesare Pavese. Bianca Garufi è stata anche una scrittrice in proprio, poetessa, psicoanalista junghiana e protagonista dimenticata della Resistenza romana. Una donna e un’intellettuale che si trova al crocevia di numerose traiettorie culturali e che, dopo essere rimasta

incolpevolmente nell’ombra per molti anni, incontra nella ricostruzione di Marialaura Simeone una forma di riscatto. Affidandosi a una scrittura che mescola documento e invenzione, rigore filologico e fughe nell’immaginario, Marialaura Simeone disegna i contorni di una personalità non secondaria della cultura italiana del secondo dopoguerra e la riporta sotto i riflettori di una letteratura colpevolmente trascurata, fatta di presenze femminili collocate ai margini. Nell’ampliare i confini del genere biografico e nel contaminarne i caratteri, il libro manifesta una sua propria vocazione politica. Diventa cioè un atto di coraggio nei confronti di chi è stato circondato dal silenzio ed è un gesto di nemesi letteraria per tutte le voci rimosse dalla Storia».

“Un fuoco grande. Bianca Garufi” prosegue il suo giro di presentazioni e sarà a Benevento il 21 marzo, alle 18:00, al Teatro de La Salle, nell'ambito di LibrAria, la rassegna promossa dal Comune di Benevento, dall’Ass. Antonella Tartaglia Polcini - Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche e curata dalla Prof.ssa Maria Cristina Donnarumma.