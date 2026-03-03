Università Benevento: si punta sulla facoltà di medicina. Fico: andremo avanti Questa mattina l'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza delle autorità

“Nel segno dei diritti umani e della dignità della persona”. L'università degli studi del Sannio di Benevento inaugura l'anno accademico 2025-2026 all'Auditorium Sant'Agostino alla presenza dei rettori dei maggiori atenei d'Italia. Una cerimonia intensa che ha rappresentato un momento centrale per la comunità accademica con un tema che è testimonianza dell’impegno dell’Ateneo nel promuovere una riflessione critica e attuale sui valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, oggi messi in discussione in diversi contesti.

Tanti gli spunti di Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di riconosciuto prestigio internazionale, che ha tenuto la lectio inauguralis dal titolo “Principio speranza: cinema e diritti umani”.

La rettrice Moreno: migliorare i trasporti

E la neo rettrice Maria Moreno ha voluto testimoniare la direzione “Sentiamo il tema dei diritti umani come responsabilità civile nel lavoro che svolgiamo quotidianamente. È un momento molto delicato della vita di molteplici Paesi nel mondo ed è doveroso un segno di solidarietà nei confronti di studenti e docenti di Paesi che ora sono in guerra”.

E poi l'impegno per la comunità accademica “L'obiettivo è rendere l'Università degli Studi del Sannio ancora più autorevole e quindi sviluppare ancora di più le attività di didattica, di ricerca, di trasferimento tecnologico. Aprirci ancora di più al territorio: alle imprese agli enti culturali. Mettendo in evidenza che essere un Ateneo delle aree interne non significa solo penalità, ma opportunità”.

E poi una sollecitazione alle istituzioni “Spero possa proseguire il percorso di collaborazione intrapreso e chiederò un impegno forte ad implementare i trasporti che penalizzano i nostri studenti”.

Ora la facoltà di medicina sul territorio

Un'offerta formativa che cresce e ora guarda ad un obiettivo ambizioso “C'è un impegno da parte nostra e una volontà molto determinata di realizzare un corso di laurea in medicina, sia come strategia di Ateneo, ma anche per dare un supporto al territorio. Pensiamo che dare questa opportunità agli studenti possa anche incentivarli a restare qui nel Sannio e poi formare una classe di medici, di personale sanitario radicato poi nel territorio”. Un obiettivo rilanciato anche dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Un impegno condiviso dal presidente della Regione, Roberto Fico, ospite della giornata, “porteremo avanti il progetto” promette e ribadisce l'impegno per rendere centrali le aree interne.

Il presidente della Regione Fico: avanti con trasporti e sanità

Dettaglia una strategia di azione che si muoverà sopratutto per lo sviluppo di trasporti e sanità.

Nel primo caso rilancia l'idea, in accordo con Ferrovie dello Stato della “grande metropolitana regionale che possa connettere le nostre province in un tempo molto più breve”, per la sanità dettaglia “Stiamo lavorando su tutte le case di comunità, gli ospedali di comunità, sui posti di semiterapia intensiva e terapia intensiva, sui macchinari e stiamo andando avanti. Stiamo lavorando per il personale cercando di capire come gestire al meglio le risorse in accordo con il Ministero”. Nicchia invece sul campo largo “se ne occupano i segretari dei partiti e i responsabili provinciali”.