lo scienziato antonio iavarone all unisannio

Lunedì 23 settembre 2019, alle ore 11, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università del Sannio si terrà il seminario del professor Antonio Iavarone dell'Institute for Cancer Genetics, Columbia Univesity (U.S.A.). "Lo scienziato sannita - viene evidenziato dall'Ateneo sannita - che vive e lavora da anni a New York, ricoprendo posizioni di primaria importanza nella ricerca scientifica a livello mondiale, terrà un seminario su i driver dell'oncogenesi dei tumori cerebrali: un modello per la medicina di precisione. Gli studi del prof. Iavarone e del suo team alla Columbia University hanno consentito passi in avanti nella lotta al cancro e in particolare al glioblastoma. I ricercatori hanno identificato il meccanismo con cui alcune forme tumorali si sviluppano e diventano particolarmente resistenti alle terapie. Collaborano con il team di Iavarone anche i ricercatori del gruppo di bioinformatica e statistica dell’Università del Sannio, impegnati sullo sviluppo di metodologie specifiche per i Big Data e finalizzate all’individuazione delle caratteristiche molecolari e dei marcatori predittivi dei tumori".