Aggressione bus, Mastella: "Solidarietà ai lavoratori" Questa mattina l'incontro con il sindaco nella sede dell'azienda

Sindacati e lavoratori dell'azienda che si occupa del servizio di trasporto pubblico in città a confronto con il sindaco Clemente Mastella, che questa mattina si è recato nella sede della Trotta Bus in via Santa Colomba per esprimere solidarietà dopo gli ultimi episodi di aggressione ai danni dei dipendenti dell'azienda. L'occasione per dare vicinanza e parlare con i lavoratori. Come spiegato dallo stesso primo cittadino al termine dell'incontro ribadendo “solidarietà per alcuni episodi che mostrano una forma di sconnessione tra il grado di civiltà e rispetto per gli altri, a volte con impotenza da parte degli operatori che sono messi a dura prova e non possono uscir fuori da questa situazione. Per cui – ha sottolineato il primo cittadino - a volte si ripetono minacce anche quando viene giustamente chiesto di pagare, perché evidentemente per la mobilità della città c'è un costo”. Ma la preoccupazione tra i lavoratori resta soprattutto per il futuro: “Ci farà piacere ricevere la solidarietà del sindaco - ha commentato Cosimo Pagliuca, segretario Uil trasporti – ma restano problemi importanti, come la tutela dei lavoratori. Con l'azienda non ci incontriamo più da agosto in Prefettura”. E di futuro ha parlato anche il primo cittadino ricordando però che il servizio si avvia ormai verso la regionalizzazione: “Non è più un'attività che tocca al comune, ma alla Regione che ha fatto un bando di gara e le buste dovrebbero essere aperte in primavera dopodiché ci dovrà essere un servizio regionalizzato che toccherà Benevento e Avellino”.