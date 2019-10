Azienda ospedaliera S. Pio, il bilancio della nuova gestione Per il triennio 2019-2021 avviate procedure per il reclutamento di medici e operatori

Il management del Rummo, ovvero l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento traccia un primo bilancio dell'attività svolta dal direttore generale Mario Nicola Vittorio Ferrante.

“Per quanto da poco tempo chiamata a gestirne le sorti, di fronte alle molte criticità che le si sono da subito palesate, l’attuale Direzione Strategica dell’A.O.R.N. “San Pio” - spiegano - si è adoperata con vigorosa risolutezza a progettare rapidi interventi, sia sotto il profilo strutturale che dell’acquisto delle più moderne attrezzature diagnostiche e medicali, onde garantire la massima agibilità e qualità nei percorsi assistenziali nella sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari.

Nella concretezza, ne sono un esempio il noleggio di un angiografo mobile di ultima generazione per consentire il rientro dell’Azienda nella Rete IMA (Infarto Miocardico Acuto), i lavori di sistemazione degli accessi carrabili e quelli di manutenzione del verde, le opere di controsoffittatura dei sottopassaggi di collegamento tra diversi padiglioni del Presidio Ospedaliero “G. Rummo”, la tinteggiatura delle parti comuni e dei vani scala di tutti gli edifici ospedalieri, l’installazione di nuovi punti di controllo e di videosorveglianza, l’attivazione di un servizio di video interpretariato per utenza straniera e per quella non udente.

Per quanto concerne il reclutamento del personale, con la stessa dinamica celerità, mentre sono state attivate apposite convenzioni con altre aziende del SSR per sopperire alle imminenti necessità ed è stato presentato alla Regione il Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021, sono state avviate, nel più rigoroso rispetto delle normative, le seguenti procedure”.

Tipologia Profili professionali Numero di posti Avviso pubblico per contratto a tempo determinato nelle more dell’espletamento del concorso Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione 9 Bando di concorso per contratto a tempo indeterminato Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione 9 Avviso pubblico per contratto a tempo determinato nelle more dell’espletamento del concorso Dirigente Medico di Chirurgia Generale 1 Bando di concorso per contratto a tempo indeterminato Dirigente Medico di Chirurgia Generale 1 Avviso pubblico per contratto a tempo determinato nelle more dell’espletamento del concorso Collaboratore Amministrativo 15 Bando di concorso per contratto a tempo indeterminato Collaboratore Amministrativo 19

