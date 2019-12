Direttore Asl di Benevento è "Per sempre scugnizzo" Premiato Volpe al Maschio Angioino

Il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe, ha ricevuto il premio “Per sempre scugnizzo 2019” per la Sanità



Si tratta di un importante riconoscimento riservato alle personalità che si sono distinte con il loro operato per la crescita economica, civile e sociale della nostra terra. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato scorso presso la suggestiva cornice della sala dei Baroni del Maschio Angioino, a Napoli. A ricevere la statuetta dello “scugnizzo” per la Sanità, Gennaro Volpe, attualmente Direttore Generale dell’ASL Benevento, premiato per i risultati ottenuti con il suo impegno nel campo della medicina territoriale e, in particolare, per lo sviluppo di strategie e modelli innovativi che hanno portato al concreto miglioramento dell’assistenza territoriale e domiciliare ed a un aumento della qualità di vita dei pazienti, nel rispetto della sostenibilità dei costi.