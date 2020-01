Guasto Torano Biferno, a secco Capodimonte e molte contrade Necessari lavori della Regione, non si conoscono i tempi per il ripristino

"A causa di un guasto improvviso sulla condotta DN 500 Torano – Biferno, di competenza della Regione Campania, si rende necessario sospendere da subito il flusso idrico per permettere i lavori urgenti e necessari da parte dei tecnici di detto ente".

Così, in una nota, la Gesesa. "Di conseguenza, si verificherà mancanza d’acqua nelle seguenti zone: Zona Capodimonte (tutta area di Capodimonte compresa Via Croce Rossa) - Zona ASI (Area Industriale); Contrada Coluonni; Contrada Olivola; Contrada San Vitale – Contrada Scafa – Contrada Masseria del Ponte; Contrada Cancelleria tutta e Contrada Piano Cappelle; Contrada San Giovanni - Contrada Francavilla – Contrada Lammia – Contrada Bonavita – Contrada Mosti - Contrada La Francesca - Contrada Le Murate - Contrada Ponte Cardone - Zona Torrepalazzo (compresa l’area nel Comune di Torrecuso).

Attualmente la Regione Campania non è in grado di stabilire i tempi necessari per il ripristino. Ci saranno aggiornamenti nel corso delle prossime ore sullo stato dei lavori che si stanno effettuando da parte della Regione Campania".

La Gesesa chiarisce che i disagi non dipendendono dalla propria attività di gestione. Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 51717 o collegarsi alla pagina Facebook e sito web di Gesesa.