L’importanza del linguaggio: Roberto Vecchioni al Festival Filosofico del Sannio La decima edizione chiude mercoledì 15 maggio alle ore 16,00 presso il teatro San Marco

Per l'ultimo incontro del decimo Festival Filosofico del Sannio a Benevento arriva il prof della musica italiana. Sarà Roberto Vecchioni il protagonista dell'incontro in programma mercoledì 15 maggio alle ore 16,00 presso il teatro San Marco. Il cantautore terrà una lectio magistralis sul tema “L’importanza del linguaggio” facendo riferimento al suo libro “Lezioni di volo e di atterraggio.

Verrà evidenziata la conoscenza e l’uso corretto delle parole per la costruzione del linguaggio. “I confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo”, diceva Wittgenstein. Noi siamo le parole che conosciamo, la lingua che riusciamo a usare. Più questa è ricca, più la sappiamo articolare, più saranno ricchi e articolati i nostri pensieri e il nostro essere, più saremo padroni coscienti di noi stessi, più potremo essere liberi e creativi. Nelle Giornate di Follia, come Vecchioni, le definiva incontrava i suoi allievi in un parco, "ci si metteva spari, chi in piedi, chi sdraiato, dopodichè s’iniziava. Questo era il gioco, questa la sfida: aggirare l’ovvio, non ripetere il risaputo, bucare il tempo, aprire strade, sondare il possibile, il parallelo, l’alternativo. Poteva durare anche a lungo questo aggrovigliarsi di nuvole e mondi, ma si atterrava, prima o poi si atterrava sempre”. “E’ gioco, sfida, provocazione. E’ gettare un sasso e contare i cerchi che si allargano sull’acqua. Porte che si aprono su altre porte,senza mai fermarsi alla prima”.

Roberto Vecchioni è un cantautore, paroliere, scrittore, poeta ed è stato anche docente di latino e greco, docente di Forme di Poesia in musica presso l’Università di Pavia, ed è membro della Giuria dei Letterati del Premio Campiello. Più volte vincitore di premi e riconoscimenti, nelle sue canzoni ha affrontato temi impegnativi, autobiografici e sociali, con accenti spesso amari, costruzioni complesse con il ricorso a riferimenti letterari, filosofici nella elaborazione dei testi.

Seguirà la cerimonia delle premiazione dei ragazzi vincitori del concorso “Io Filosofa/o” con l’attribuzione delle borse di studio. Intervento musicale a cura del Conservatorio di musica “Nicola Sala “ di Benevento.

All'appuntamento dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella interverranno Gerardo Canfora – Rettore Università degli studi del Sannio; Antonella Tartaglia Polcini – Assessora alla cultura del comune di Benevento. Introduce e coordina: Carmela D’Aronzo - Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia".