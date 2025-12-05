Gestione discariche post mortem, Provincia di Benevento cita la Regione Perequazione. L'ente ha chiesto il pagamento di oltre 13milioni di euro

La Provincia di Benevento ha citato in giudizio la Regione Campania presso il Tribunale di Napoli per il pagamento della perequazione delle spese per i siti di discarica presenti sul territorio provinciale. Lo comunica il presidente della Provincia Nino Lombardi che ha precisato che la Provincia di Benevento ha richiesto la condanna della Regione al pagamento della somma di 13.722.345,40 di euro oltre Iva ed interessi legali.

La citazione in giudizio da parte della Provincia, che è difesa dagli avvocati Alberto Saggiomo e Giuseppe Marsicano, quest’ultimo funzionario dell’Ente responsabile dell’Avvocatura provinciale, riguarda una vicenda annosa che incide però direttamente sulle tasche dei contribuenti sanniti. Infatti, com’è purtroppo noto, sono presenti nel Sannio siti utilizzati per lo stoccaggio di una consistente quantità di ecoballe insediati dai tempi della cosidetta “emergenza rifiuti”, la cui gestione, in particolare per quanto attiene la raccolta periodica del percolato, comporta spese assai rilevanti quantificabili in oltre un milione di Euro ogni anno e che gravano direttamente sul Bilancio della Provincia e la propria Società partecipata Samte.

E’ bene sottolineare che nei siti di discarica, in nome della cosiddetta “solidarietà” tra i territori della Campania, furono insediati nel Sannio, per la quasi totalità, ecoballe provenienti da fuori provincia: dunque, la Provincia di Benevento ed i contribuenti sanniti sono costretti da anni a sobbarcarsi le spese di gestione di enormi quantitativi di rifiuti indifferenziati abbandonati sul proprio territorio che, però, non sono stati “prodotti” dai Sanniti.

La stessa Regione Campania ha di fatto riconosciuto tale ingiusta situazione tanto che ha introdotto con propria legge che interviene nella gestione della delicata materia dei rifiuti, precisamente con l’art. 41 della Legge regionale n. 14 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il meccanismo della cosiddetta “perequazione” delle spese di gestione delle discariche “post mortem “a favore proprio di quei territori che si trovano in una situazione come quella descritta. Del resto, non è necessario mobilitare esperti di particolare levatura per capire che la popolazione sannita non avrebbe mai potuto produrre la straordinaria quantità di rifiuti accatastati sul territorio provinciale, che con ogni evidenza sono “forestieri” e “prodotti” da chi conta oltre il 50% dell’intera popolazione campana.

La Regione Campania, nonostante la sua stessa disposizione legislativa, non ha mai provveduto a riconoscere e pagare la perequazione richiesta più volte dalla Provincia anche nel corso di incontri tecnici svoltisi per discutere sull’argomento.

Da qui la citazione in giudizio a parte della Provincia, il cui contenuto, per ovvie ragioni, è stato sin qui sommariamente riassunto. La Provincia di Benevento ha richiesto la condanna della Regione al pagamento della somma di Euro 13.722.345,40 oltre Iva ed interessi legali.