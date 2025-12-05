Splende sul Torrione longobardo alla Rocca dei Rettori la Stella cometa, simbolo augurale per il Natale e per il nuovo anno. La installazione, dovuta al Maestro Mimmo Bozzi e ai suoi allievi del Liceo Artistico di Benevento annuncia le Festività di fine anno. Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per l’occasione, fomula i più cordiali auguri a tutti i concittadini sanniti.
La stella di Natale torna a splendere sulla Rocca dei Rettori di Benevento
Installazione del maestro Mimmo Bozzi e dei suoi allievi del Liceo Artistico
Benevento.