Primi laureati del corso magistrale in lingua inglese in Electronics Engineerin Presso l'Università del Sannio

L’Università degli Studi del Sannio ha proclamato i primi laureati del corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering for Automation and Sensing, attivato presso il Dipartimento di Ingegneria. Si tratta del primo corso magistrale dell’Ateneo erogato interamente in lingua inglese: un percorso formativo internazionale rivolto a studentesse e studenti provenienti dalle lauree triennali dell’ingegneria dell’informazione e dell’ingegneria industriale.

Il curriculum è articolato in due aree di specializzazione, Automation e Sensing Technologies, e integra in modo sinergico contenuti di elettronica, telecomunicazioni e automazione. Particolare attenzione è rivolta ai temi dell’Internet of Things, dei sistemi di monitoraggio, delle tecnologie sensoristiche e della ricerca industriale, con un forte orientamento all’innovazione.

I cinque laureati, in gran parte provenienti dal territorio campano, si sono distinti per risultati eccellenti: tre di loro hanno anche ricevuto una menzione per merito accademico, riconoscimento che viene attribuito solo in casi eccezionali. Alcuni di loro proseguiranno gli studi con un dottorato di ricerca, come Gerardo Manganiello; altri hanno già avviato la propria carriera professionale in aziende e centri di innovazione tecnologica. Luca Mucci inizierà la sua attività presso Thales Alenia Space, mentre Angelo Caravella lavorerà come consultant a Milano presso Arlanis Reply. Non mancano esperienze internazionali: Nikita Mostacciuolo svolgerà un tirocinio post-laurea presso un’agenzia spaziale con sede a Londra, e Stefano Micco sarà impegnato in un progetto di ricerca con borsa di studio in collaborazione con l’Università del Sannio.

La combinazione tra qualità internazionale del percorso e specializzazione in automazione e tecnologie di sensing consente al corso di formare figure professionali preparate per contesti regionali, nazionali e internazionali, sia nella ricerca sia nell’industria.

Con queste prime lauree, l’Università del Sannio conferma il proprio impegno nel potenziare l’offerta formativa in lingua inglese e nello sviluppo di percorsi ingegneristici orientati all’innovazione tecnologica.