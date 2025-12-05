Furto di denaro in sala slot San Giorgio del Sannio, condannati due beneventani Benevento. La sentenza per l'episodio del maggio 2024

Condannate dal giudice Lignelli le due persone accusate del furto commesso in una sala slot a San Giorgio del Sannio. In particolare: 6 mesi e 20 giogni a Nazzareno Tresca (avvocati Claudio Fusco e Francesco Fusco), 41 anni, e 10 mesi a Michele Vetere Pelusi (avvocato Fabio Ficedolo), 44 anni, di Benevento. Il Pm aveva chiesto 1 anno e 6 mesi per Tresca e 8 mesi per Vetere Pelusid, riconosciuto il parziale vizio di mente.

L'episodio risale al maggio 2024, quando i due erano stati bloccati mentre erano in un'auto con la quale si stavano allontanando dall'attività commerciale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dalle immagini delle telecamere era emerso il loro modus operandi. Dopo essere entrati nel locale fingendosi giocatori, mentre uno faceva da palo, l'altro aveva aperto le casse di più slot con alcune delle 13 chiavi duplicate, sequestrate, e si era impossessato di monete per un importo di 2000 euro 'trasformato' in banconote grazie al cambiamonete.