Record nel Sannio: Annamaria festeggia 110 anni E' di Molinara la donna più longeva del beneventano, la seconda in Campania, la 13esima in Italia

Ha lo sguardo attento ma imperturbabile Annamaria. Segue incuriosita l'andirivieni che la circonda, le manifestazioni di gioia che la sua famiglia disegna intorno a lei per l'ennesimo traguardo da record. Quest'anno compie 110 anni. E' nata il 24 gennaio 1911 Annamaria Capozzo e trent'anni a New York le hanno fatto meritare il soprannome di Maria l'Americana. Ma il segreto del suo record è forse la sua capacità di dar valore alle cose essenziali, a cominciare dalla famiglia. Ne ha costruita una grande, che resta unita nonostante sia sparsa per il mondo, Annamaria che si è sposata con Rocco Luigi Baldino. Ha quattro figli, 9 nipoti, 13 pronipoti e una trisnipote che riesce a salutare da Londra tramite le schermo di uno smartphone.

Vive con la figlia Donata le sue giornate all'insegna della tranquillità. “E' un dono di Dio averla qui” ci racconta Antonella, la sua prima pronipote che parla di una donna speciale capace di guardare alla vita con serenità.

Annamaria è la donna più longeva del Sannio, la seconda in Campania la 13esima in Italia, per questo l'amministrazione comunale, seppur con le dovute precauzioni, ha voluto festeggiarla e dedicarle un momento speciale.

“A chi per 110 anni ha vissuto la storia, a chi per 110 anni ha fatto la storia, a chi con la sua storia ha testimoniato la vita” scrivono nel biglietto che accompagna le rose per zia Annamaria.

“E' un traguardo incredibile” commenta il sindaco Giuseppe Addabbo che annuncia un consiglio comunale per ufficializzare in una delibera zia Annamaria come nonna di Molinara. “Ci vengono le vertigini a dire dei 110 anni di zia Annamaria ma negli ultimi 20 anni a Molinara abbiamo festeggiato ben 18 centenari di cui 3 viventi. Oltra a zia Annamaria ci sono zia Saveria, che si trova nella casa di riposo è ha 102 anni, zia Carmela che vive con la sua famiglia e ne ha compiuti 100 anni. Insomma la nostra Molinara ha qualcosa di magico”.

E se il segreto della longevità resta tale il sindaco non ha dubbi “Ma sicuramente non possiamo considerare condizioni che aiutano a vivere bene come l'aria buona, cibi salutari e una vita, pur nelle sue difficoltà, tranquilla”.