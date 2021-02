Truffe sventate in valle Telesina, plauso del sindaco Rubano Il primo cittadino di Puglianello: "Complimenti agli agenti del Commissariato di Telese terme"

"In qualità di vice coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco di Puglianello, volevo esprimere il mio personale plauso per l’operato delle forze dell’ordine in merito alle truffe sventat3 in Valle Telesina nelle ultime ore". così in una nota il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano esprime soddisfazione per l'operazione condotta l'altro giorno dagli agenti del Commissariato di Telese Terme (LEGGI QUI).

"In particolare, augurandomi che il nuovo governo in via di formazione possa incentivare ulteriormente tutti gli uomini delle forze di pubblica sicurezza e rafforzarne l’unità, mi preme complimentarmi con il Commissariato di Telese Terme diretto dal Vice Questore Alessandro Salzano per il controllo del territorio che stanno attuando nelle nostre zone per garantire la tranquillità di ciascuno di noi".