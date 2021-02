Covid. Al San Pio due nuovi guariti. Ora ci sono 38 degenti Un solo nuovo ricovero tra le corsie dedicate all'emergenza

Nessun decesso, un solo nuovo ricovero e due nuove dimissioni. Notizie decisamente positive dal bollettino stilato dall'ospedale San Pio per l'emergenza Covid. Nelle ultime ore si registra, per fortuna, una tregua nei reparti del nosocomio sannita dove, ora, i ricoverati sono 38.

Sette le persone che necessitano delle cure del reparto di terapia intensiva, 12 pazienti si trovano ricoverati in pneumologia e sub intensiva, 11 nel reparto malattie infettive, sette sono in medica d'urgenza sub intensiva area covid, un paziente è al pronto soccorso, nell'area di isolamento dedicata al coronavirus.