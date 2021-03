Covid contagi in aumento. Appello ai ragazzi: isolatevi A Pietrelcina crescono i casi. Sabato al Palavetro uno screening

“Alla luce degli ultimi casi di positività registrati qualche minuto fa e riguardanti, purtroppo, anche ragazzi frequentanti le scuole di Pietrelcina, sentita l'Asl ed in attesa di un suo eventuale provvedimento, chiediamo ai ragazzi frequentanti le scuole del nostro comune di isolarsi, alle loro famiglie di limitare i contatti alle situazioni di stretta necessità, dunque di rispettare pedissequamente le disposizioni previste per la zona rossa”.

Così Salvatore Mazzone, vicesindaco di Pietrelcina, fa appello ai più giovani dopo un preoccupante aumento dei casi di covid 19 nel comune sannita.

“Invitiamo fortemente – prosegue -, inoltre, a partecipare allo screening di sabato al Palavetro, soprattutto chi ritiene di aver avuto qualche contatto con persone successivamente risultate positive.

Abbiamo fatto il possibile, proprio per favorire la più ampia partecipazione, affinché la somministrazione del tampone naso faringeo fosse totalmente gratuita per tutti i ragazzi delle scuole e ad un costo agevolato per gli altri cittadini”.

E infatti sabato è previsto uno screening promosso dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Centro Diagnostico specializzato “G. B. Morgagni” di Benevento.