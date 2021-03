Covid. Ancora una vittima nel Sannio Si tratta di una donna di Cerreto Sannita

Ancora un decesso nel Sannio per Covid19. Lo annuncia il Centro Operativo Comunale di Cerreto Sannita.

"Con dispiacere - scrivono su facebook- comunichiamo la scomparsa di una nostra concittadina, la settima vittima nel nostro paese per causa Covid.

Ci uniamo con dispiacere al dolore della famiglia.

Purtroppo questa pandemia continua a toglierci all’interno delle nostre famiglie persone ma soprattutto punti di riferimento.

Rinnoviamo con forza, soprattutto in occasione delle festività pasquali, di tenere ancora alta la guardia.

Rispettiamo le regole, evitiamo assembramenti, indossiamo sempre le mascherine, igienizziamo le mani.

Ancora qualche giorno di sacrificio ma che valgono vite intere! Lo dobbiamo soprattutto a chi ha dato tanto per noi e alle nostre famiglie!".