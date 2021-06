Mastella: troppi 60enni non vaccinati Il sindaco rilancia l'allarme del presidente di Gimbe

“I dati incoraggianti che si stanno registrando in questi giorni non devono farci dimenticare un atteggiamento di sobrietà indispensabile”.

Clemente Mastella, a margine dell'iniziativa di impegno sociale tenutasi a Palazzo Mosti, torna a raccomandare prudenza per quel che riguarda la situazione covid.

“Anche la scorsa estate il virus sembrava sparito, poi l'autunno è arrivato e d'un tratto è tornato anche il covid”.

E poi annuncia: “Nella prossima edizione di città spettacolo ospiteremo in città Nino Cartabellotta, il presidente della fondazione Gimbe, per un confronto sull'emergenza. E dunque ha rilevato che ci sono ben 3milioni e 300mila 60enni che non si sono vaccinati. Dunque va capito perché permangono queste resistenze, questa diffidenza, così non raggiungeremo l'immunità di gregge. Lavorerò – conclude - con le istituzioni locali per rimediare a questa situazione”.