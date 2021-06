Giovedì 10 e venerdì 11 nel Sannio open day con Pfizer: prenotazione necessaria Sono 14mila le dosi a disposizione in soli due giorni. Ecco il link per la prenotazione

Tutti i cittadini della provincia di Benevento che ancora non hanno ricevuto il vaccino, sono invitati a prenotarsi in piattaforma, tramite il link: https://opendayvaccini.soresa.it/ anche se già registrati ed in attesa di convocazione.

"Altro giro di boa per l’offerta vaccini: giovedì e venerdì prossimi, 10 e 11 giugno, presso i centri vaccinali ASL, saranno somministrati vaccini Pfizer a coloro che si sono collegati alla piattaforma Soresa dedicata agli open day, hanno scelto il centro vaccinale tra quelli disponibili ed hanno ricevuto la mail di conferma, con l’orario in cui presentarsi per la somministrazione", ha spiegato il direttore generale Asl Gennaro Volpe che sottolinea: ”Abbiamo constatato che la formula Open day, con preventiva prenotazione, rende le procedure più snelle ed i tempi di attesa presso i centri vaccinali, quasi nulli. Pertanto invito tutti i cittadini, anche coloro che sono già registrati in piattaforma, a collegarsi all’apposito link, seguire gli step indicati e una volta ricevuta la mail con l’appuntamento, recarsi al centro vaccinale per ricevere il vaccino”.