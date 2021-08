Ciro, che tristezza il grande abbandono del luogo del ritrovamento Alla denuncia di un visitatore si aggiunge la triste esperienza di un altro lettore

Suscita una reazione immediata la denuncia di un lettore sullo stato di abbandono del fossile Ciro (leggi qui). "Ho avuto modo di rattristarmi leggendo la dettagliata esperienza del visitatore di "Ciro" - scrive un lettore -, con molto rammarico volevo segnalare che il luogo di ritrovamento di Ciro in Pietraroja, dove Piero Angela si spese per la costruzione del paleolab é da tempo chiuso, in stato di completo abbandono. Questa estate ho voluto portare mia figlia di 8 anni a visitare il luogo, tutto chiuso. Siccome il sito é completamente abbandonato, parte del muro perimetrale all'area esterna fossili é crollato, quindi siamo riusciti ad entrare con estrema facilità potendo constatare che i fossili, un tempo molto vividi e dettagliati, presenti sulla roccia, non sono più visibili, sono rimaste delle ingiallite e vetuste protezioni di plexiglas, ma sotto più nulla! Mi é rimasto il ricordo di molti anni fa, quando in gita con le scuole medie, sperimentai tanto stupore nel vedere dei fossili sulla nuda roccia, oppure quando da ragazzo maturo tornavo sul posto a rivederli, accadeva solo 20 anni fa.... adesso il nulla... che tristezza".