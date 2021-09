Mercato Santa Colomba sabato con orario continuato L'appuntamento regionale si svolgerà dalle 8 alle 20

"Il 2 ottobre, il consueto mercato regionale che si tiene nell'area di Santa Colomba si svolgerà dalle 8 di mattina alle ore 20". A comunicarlo l'assessore al Commercio Alfredo Martignetti.

"Facendo seguito alla riunione che si era tenuta presso l'Assessorato al Commercio con Confesercenti-Anva, Confcommercio e Mercati Rionali, stiamo dando una risposta alle richieste pervenute dalle categorie interessate. Già abbiamo realizzato il mercato pomeridiano del lunedì, richiesto dall'Associazione Mercati Rionali presieduta da Tony Caruso nell'area di Piazza Risorgimento che, avendo riscosso una buona partecipazione da parte della cittadinanza, da evento sperimentale sarà ripetuto tutti i lunedì fino alla fine di dicembre. Adesso, riscontrando la richiesta pervenuta da Confesercenti - Anva rappresentata da Pompeo Marinazzo, sperimenteremo, per una volta al mese, il mercato lungo del sabato a Santa Colomba con orario continuato dalle 8 alle 20. Fa piacere constatare tanto interesse ed entusiasmo sia da parte degli operatori commerciali che della cittadinanza". Di qui l'auspicio di "riuscire a realizzare un mercato in ogni quartiere della città e lavoreremo per dare una risposta concreta a tutte le richieste pervenute. Il prossimo passo sarà quello di organizzare un mercato sperimentale sul lungo fiume di via Grimoaldo Re al rione ferrovia".