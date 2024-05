Bici in solitaria: dalla Francia fa tappa a Castelvenere per visitare il borgo Samuel Adrian: Presto ritornerò con i miei familiari

“Nel giorno del passaggio della carovana in ‘rosa’ del Giro d’Italia Castelvenere ha ospitato chi ama utilizzare la bici in solitario per viaggiare ed ammirare i paesaggi del Sud dell’Italia. E’ il caso del trentenne Samuel Adrian che, partito dal Sud della Francia, ieri sera ha fatto tappa a Castelvenere per riprendere fiato e visitare il caratteristico borgo medievale”.

Lo rende noto il vice sindaco di Castelvenere Raffaele Simone che, insieme al presidente della Pro Loco Domenico Iannucci, ha accolto il ciclista d’Oltralpe a cui ha fornito ospitalità in uno dei locali comunali del centro storico.

Il trentenne francese, diretto in Sicilia e fortemente emozionato per la calorosa accoglienza, ha ringraziato la comunità “di cui – ha detto – ho letto su internet per essere famosa nella produzione di vino e per possedere le caratteristiche cantine tufacee”.

“Non so quando – ha aggiunto Samuel Adrian – ma presto ritornerò con i miei familiari in questa zona che mi ha colpito per la sua caratteristica coltura dei vigneti e per le bellezze paesaggistiche”.