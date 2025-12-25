Aiutatemi a rintracciare chi ha investito mio fratello ed è fuggito Benevento. L'episodio al viale Atlantici, ferito un giovane. Il racconto del fratello

Ha scritto ad Ottopagine per raccontare ciò che è capitato al fratello, sperando che, attraverso la pubblicazione della notizia, qualcuno sappia e voglia fornire elementi utili all'identificazione di colui che lo ha investito e si è allontanato senza fermarsi e prestargli soccorso.

Lui è Massimo, e ieri sera ha davvero vissuto momenti di paura quando gli è arrivata la telefonata con la quale gli è stato comunicato che Francesco, suo fratello, era ricoverato al San Pio. Francesco ha 25 anni, poco prima delle 20, lungo il viale Atlantici, all'altezza di 'Companatico', è sceso dall'auto di alcuni amici ed ha attraversato per raggiungere la sa macchina, parcheggiata sul lato opposto. Comprensibilmente sotto choc, è riuscito soltanto a riferire che all'improvviso è stato investito, forse lateralmente, ed è finito sull'asfalto.

Non è stato in grado di dire se si trattasse di un veicolo o di una moto o un motorino, aveva battuto la testa. C'era tanta gente da quelle parti, qualcuno ha sentito il 'botto' e ha dato l'allarme al 118. Un'ambulanza ha caricato il malcapitato e l'ha trasportato in ospedale, dove gli è stata suturata una ferita al cranio ed è stato sottoposto ai necessari accertamenti. Nulla di grave, grazie al cielo. L'episodio è stato denunciato alla polizia, chissà se tra i tanti che hanno assistito alla scena c'è qualcuno che, spinto dal senso civico, possa indicare il mezzo che ha investito il giovane. Non sarà semplice, ma a Natale può accadere anche un... miracolo.