Benevento. Lavoratori del trasporto pubblico locale senza tredicesima L'ira di Cgil, Cisl e Uil: Natale amaro. Appello anche al Comune e allarme occupazione

Lavoratori del trasporto pubblico locale a Benevento senza tredicesima. La denuncia, l'ennesima, l'hanno lanciata Cgil, Cisl e Uil del comparto Trasporti. L'hanno fatto durante una conferenza stampa convocata ieri, vigilia di Natale, d'urgenza presso la sede della Cgil di Benevento. I segretari generali Giuseppe Anzalone, Cosimo Pagliuca ed Ercole Marra hanno lanciato un grido di allarme anche in vista dell'imminente passaggio del servizio di trasporto pubblico locale alla regionale Air che si è aggiudicata la gara d'appalto.

A pochi giorni dall'avvio delle procedure di passaggio, nulla è certo, a partire dai tempi necessari affinchè avvenga senza problemi per l'utenza e per i dipendenti stessi “che purtroppo anche quest'anno non hanno goduto della tredicesima per le festività natalizie” denunciano a gran voce Filt Cgil, Cisl Trasporti e Uil Trasporti.

Poi c'è la questione dei paventati licenziamenti. La Trotta ha infatti inviato le lettere di preavviso per la cessazione del rapporto lavorativo ai dipendenti in vista della cessazione del servizio che a Benevento espleta da diversi anni.

Il Comune aveva chiesto all'azienda una proroga in attesa che si ultimassero le procedure per l'avvio del servizio di Air a Benevento, ma sembra che l'azienda privata abbia declinato l'offerta di Palazzo Mosti. Di qui le incognite e le preoccupazioni anche e soprattutto per il futuro occupazionale del personale impegato fino ad oggi per il controllo dei parcheggi a pagamento che sarà gestito dal 31 dicembre da un'altra società che si è aggiudicata la gara.

Insomma, tante incognite e preoccupazioni: “Lanciamo un appello al Comune, al Prefetto e all'azienda Trotta affinchè chiariscono l'intera vicenda. Serve programmazione”.