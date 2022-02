Tre ultranovantenni muoiono nei reparti covid del San Pio di Benevento Non ce l'hanno fatta un 92enne della città e due donne di 93 e 95 anni di Calvi e Solopaca

Dopo alcuni giorni di stop dei decessi, nei reparti covid del San Pio di Benevento, purtroppo, si registrano tre vittime, tutte ultranovantenni.

A perdere la vita un 92enne di Benevento, che era ricoverato in terapia sub intensiva del reparto di pneumologia, e di due donne: una 93enne di Calvi e una 95enne di Solopca, ricoverate in Medicina interna e che purtroppo non ce l'hanno fatta.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi, sono dunque 424 su complessivi 1.795 trattati (sospetti n. 232 e accertati n. 1563) dal mese di febbraio di due anni fa presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti salgono a 1.031.

Per il secondo giorno consecutivo, per fortuna, non si registrano nuovi ricoveri nell'area Covid dell'azienda ospedaliera sannita. Grazie alle tre dimissioni di questa mattina, scendono dunque a 35 i pazienti ancora ricoverati al San Pio. Tre le persone in gravi condizioni in Terapia intensiva, 5 in sub intensiva, 6 in malattie infettive e 21 in Medicina interna area covid. Dei 35 pazienti presenti, 22 sono della provincia di Benevento, 13 arrivati da altre province.