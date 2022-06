Ciro e il geosito di Pietraroja, da lunedì il congresso di paleontologia In città l'importante appuntamento scientifico con ospiti da tutta Europa

Si parte. Da lunedì 27 giugno fino al sabato 2 luglio l’appuntamento più importante per la paleontologia europea è a Benevento e Pietraroja, nei luoghi dello Scipionyx samniticus e di uno dei Geositi più importante del continente. L’appuntamento è promosso dall’EAVP (l’associazione europea di paleontologia dei vertebrati), che celebra qui il suo XIX congresso, e dall’Ente Geopaleontologico di Pietraroja con la collaborazione dell’Università degli Studi del Sannio. I lavori congressuali saranno avviati con una conferenza stampa programmata alle ore 10,00 del prossimo 27 giugno presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’UniSannio in via dei Mulini 73 a Benevento. La

conferenza avrà inizio con il saluto del Sindaco di Benevento On. Clemente Mastella; a seguire gli interventi di Gennaro Santamaria, Presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja, del Sindaco di Pietraroja Angelo Torrillo, della Professoressa Maria Moreno, Direttore del Dipartimento di Scienza e Tecnologia Unisannio, di Matteo Belvedere, Segretario EAVP, del Professor Pasquale Raia DiSAR Università Federico II di Napoli, del Professor Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio, di Luigi Abbate, Consigliere Regionale della Campania e del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. La giornata proseguirà, presso la stessa struttura di via dei Mulini, dove si svolgeranno una serie di workshop di presentazione di tesi scientifiche e alle ore 17.30 vi sarà la cerimonia di benvenuto a tutti i

congressisti. Nei giorni successivi i lavori del congresso si sposteranno presso la sede operativa della Soprintendenza presso l’Ex-convento San Felice al viale Atlantici 14/16 di Benevento. “Il congresso costituirà un’occasione straordinaria – commenta Gennaro Santamaria – di confronto serrato tra gli studiosi che parleranno delle maggiori scoperte nel mondo della paleontologia. La comunità

scientifica, che si ritroverà a Benevento e Pietraroja, potrà anche vedere la vicino il fossile di Scipionyx e le bellezze del Geosito di Pietraroja. Allo stesso modo, si è pensato di aprire le porte dell’ex convento San Felice ai cittadini, offrendo agli stessi, in gruppo o singolarmente, di poter effettuare delle visite guidate al fossile di Ciro e agli altri fossili di Pietraroja. La settimana europea di paleontologia vuole essere un momento di rilancio pieno dell’attività dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja che ha vissuto i tempi difficili dell’emergenza Covid. E nella tavola rotonda di conclusione parleremo proprio di come può lavorare al meglio una istituzione come l’Ente che rappresenta un unicum in Italia e che ha come obiettivo quello di mettere insieme tutela, valorizzazione dei territori e dei beni e riprese delle ricerche paleontologiche nel Geosito di Pietraroja, uno dei più promettenti d’Europa”. I lavori delle giornate dell’EAVP saranno ricchi di simposi, relazioni, approfondimenti e workshop. In particolare, la conferenza stampa di presentazione potrà essere seguita anche in diretta streaming dalla pagina Facebook dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja.